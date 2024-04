«Eine grosse Menge an Schiffen mit Autos von China nach Europa zu schicken, wird kein dauerhaftes Modell sein», sagte der Leiter des China-Geschäfts von VW , Ralf Brandstätter, vor der an diesem Donnerstag beginnenden Automesse in Peking. Das Mitglied des VW-Vorstands erwartet nach eigenen Worten nicht, dass dies Erfolg haben werde. Chinesische Autobauer sollten stattdessen ihre Produktion in Europa ansiedeln, dort ihre Teile kaufen und Menschen beschäftigen. «Sie müssen in demselben Umfeld wie wir konkurrieren», sagte Brandstätter.