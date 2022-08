Die Ingolstädter VW-Tochter teilte am Freitag mit, sie trete ab 2026 mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit an. Das Projekt werde am Standort von Audi Sport in Neuburg an der Donau beheimatet sein. Den Namen eines Formel-1-Rennstalls, an den die Motoren geliefert werden sollen, nannte Audi nicht. Zuletzt war eine Mehrheitsbeteiligung an dem Schweizer Rennstall Sauber erwartet worden, der in der Formel 1 unter dem Namen Alfa Romeo auftritt.

"Motorsport ist fester Bestandteil der Audi DNA", sagte Audi-Chef Markus Duesmann. Der Rennzirkus sei globale Bühne für die Marke mit den vier Ringen und ein anspruchsvolles Entwicklungslabor zugleich. Die Formel 1 hat sich zum Ziel gesetzt bis 2030 CO2-neutral zu werden. Dazu wurde vom Weltmotorsport-Verband FIA ein neues Reglement erlassen, das auf stärkere Elektrifizierung und nachhaltige Kraftstoffe setzt.

Ein Einstieg des ebenfalls zu Volkswagen gehörenden Sportwagenbauers Porsche in die Formel 1 wird in Kürze erwartet. Hier gilt eine Partnerschaft mit Red Bull von Weltmeister Max Verstappen als abgemacht. Audi wollte ursprünglich den britischen Luxussportwagenbauer MacLaren übernehmen, zu dem der gleichnamige Rennstall gehört, kam aber nicht zum Zuge. Zuletzt gab es auch Kontakte mit Williams.

(Reuters)