"Dies war ein sehr schwieriges Quartal, vor allem aufgrund von Problemen in der Lieferkette und der Produktion in China", sagte Musk in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Wochenende, in die Bloomberg Einblick hatte. "Wir müssen uns also anstrengen, um wieder aufzuholen!"

Das Werk des Unternehmens in Schanghai, das in den letzten Wochen aufgrund der strengen Covid-19-Beschränkungen die Produktion gedrosselt hatte, arbeitet wieder mit voller Kraft, und auch das Werk in Austin, Texas, fährt die Produktion hoch, so Musk. In der vergangenen Woche wurden in der Berliner Tesla-Fabrik fast 1000 Autos hergestellt, während das Werk in Fremont, Kalifornien, einen Rekordtag verzeichnete.

Musk verschickt häufig kurz vor Quartalsende E-Mails an das gesamte Unternehmen, um die Mitarbeiter zum Endspurt anzutreiben, und Tesla ist dafür bekannt, dass es in den letzten Wochen viele Einheiten ausliefert. In einem späteren Memo forderte er die Mitarbeiter auf, stolz auf die "grossartigen, echten Produkte" zu sein, die sie herstellen.

Die lobenden und ermutigenden E-Mails stehen in krassem Gegensatz zu den internen Mitteilungen, die der reichste Mann der Welt Anfang des Monats verschickte und in denen er vor Entlassungen unter den Angestellten warnte und sein "superschlechtes Gefühl" über die Konjunktur zum Ausdruck brachte.

Tesla stellt in Fremont, Kalifornien, die Modelle 3 und Y sowie die ältere Limousine Model S und den Crossover Model X her. In der Fabrik in Schanghai werden die Modelle 3 und Y hergestellt. Tesla hat vor kurzem auch mit der Auslieferung des Model Y aus dem Werk in Grünheide bei Berlin begonnen und liefert das Y nun auch an Kunden in Austin aus.

Electrek hatte zuvor über Musks E-Mails berichtet.

(Bloomberg)