Der Abbau werde in den nächsten drei Monaten erfolgen, kündigte Firmenchef Elon Musk am Dienstag auf dem von der Nachrichtenagentur Bloomberg organisierten Qatar Economic Forum an. Ende vergangenen Jahres beschäftigte der US-Konzern weltweit rund 100'000 Mitarbeiter. Erst im März hat Tesla sein erstes europäisches Werk im brandenburgischen Grünheide eröffnet. Ob auch dort Stellen gestrichen werden, war zunächst unklar. Ein Firmensprecher war zunächst nicht erreichbar.

Die Gewerkschaft IG Metall hatte erst am Wochenende auf einen zunehmenden Unmut der Belegschaft in Grünheide wegen zu niedriger und ungleicher Löhne hingewiesen. Deswegen komme auch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter nicht so schnell voran wie geplant. Inzwischen sei die Werkleitung schon dazu übergegangen, bei Neueinstellungen mehr Entgelt anzubieten als bei früheren Besetzungen, hiess es bei der IG Metall.

