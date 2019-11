Auf dem weltgrössten Automarkt hinken beiden Konzerne ihren Konkurrenten wie Volkswagen und General Motors meilenweit hinterher. Daran wird auch der Zusammenschluss so schnell nichts ändern: Analysten kritisieren, PSA habe zu wenige wettbewerbsfähige SUVs, beide Konzerne hätten zu wenig Elektroautos im Angebot - und wichtige Trends auf dem chinesischen Markt verschlafen.

Von den 28 Millionen Autos, die 2018 in China verkauft wurden, stammten lediglich 155'000 von Fiat Chrysler und 258'000 von FCA. Gemeinsam hatten sie zuletzt einen Marktanteil von gerade einmal gut einem Prozent. Die beiden Konzerne werden von japanischen und chinesischen Marken in die Zange genommen, deren Angebot besser auf den Markt zugeschnitten ist und deren Autos billiger sind. "Beide Firmen sind sehr auf ihren Heimatmarkt ausgerichtet und haben es versäumt, sich an die veränderten Vorlieben auf dem chinesischen Markt anzupassen", sagte Bill Russo von der Beratungsfirma Automobility. Weder PSA noch Fiat Chrysler hätten den Trend zu vernetzten Autos und Elektroautos rechtzeitig erkannt.

Damit sind die beiden Konzerne schlecht für die Herausforderungen auf dem chinesischen Markt gewappnet, der erstmals seit Jahrzehnten schrumpft. "Es ist sehr schwierig für die beiden Unternehmen, die nicht über genügend wettbewerbsfähige Produkte verfügen, mit der Fusion schnell Boden gutzumachen", sagte Alan Kang, Analyst bei LMC Automotive.

PSA hat zuletzt einen Neustart in China versucht. Im September erklärte der Autobauer, es habe sich mit seinem chinesischen Partner Dongfeng Group auf einen Umbau seines Joint Ventures in der Volksrepublik und auf Sparmassnahmen geeinigt. Bis 2025 soll es so gelingen, den Absatz in China auf 400'000 Fahrzeuge hochzuschrauben. Einem von Reuters im Juli eingesehen Dokument zufolge, wollte das Gemeinschaftsunternehmen die Hälfte der Arbeitsplätze streichen und zwei der vier Werke in China schliessen. Es blieb zunächst unklar, welche Auswirkungen die geplante Fusion von PSA und Fiat Chrysler auf die Umbaupläne hat.

Dongfeng besitzt einen Anteil von 12,2 Prozent an PSA und hält 19,5 Prozent der Stimmrechte. Ein Insider bei einer Bank sagte, Dongfeng könne angesichts des chinesisch-amerikanischen Handelskonflikts seine PSA-Beteiligung verkaufen, um eine Genehmigung der Fusion durch die US-Wettbewerbsbehörden zu erleichten. Dongfeng lehnte eine Stellungnahme ab.

(Reuters)