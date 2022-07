Das berichtete das Branchenmagazin Automobilwoche. Das erste Modell aus dem Artemis-Projekt, letztes Jahr noch für 2025 angekündigt, verzögert sich durch die Softwareprobleme bei der VW-Tochter Cariad, so dass es erst 2027 auf den Markt kommen wird, schrieb das Magazin.

Bei Bentley führten die Verzögerungen womöglich dazu, dass die Marke es nicht schaffen wird, wie geplant bis 2030 vollelektrisch zu sein, so das Magazin. Die Markteinführungen des elektrischen Porsche Macan und des Audi Q6 e-tron – beide für 2023 geplant – könnten sich ebenfalls verzögern.

Volkswagen hat Investitionen von 89 Milliarden Euro angekündigt, um seine Flotte zu elektrifizieren und Funktionen für autonomes Fahren zu entwickeln, um Tesla als grössten Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge vom Thron zu stossen.

Der Aufsichtsrat des Unternehmens ist angesichts der Verzögerungen bei der Softwareentwicklung jedoch anscheinend nervös geworden und forderte für seine Sitzung im Juli ein neues Konzept für die Einheit, berichtete der Spiegel im Mai.

Vorstandschef Herbert Diess präsentierte dem Gremium den Plan am vergangenen am Freitag, so die Automobilwoche. Eine Zwischenlösung - genannt 1.2 - soll nun zum Einsatz kommen, bevor die Version 2.0 dann später weitere Funktionen ermöglichen soll. Cariad liege “weit hinter den Zeitplänen zurück”, so das Magazin.

(Bloomberg)