In Deutschland liegt der erwartete Verkaufspreis bei 29'899 Euro brutto. Der geplante Produktionsbeginn des Kompakt-Vans – mit Solarzellen zum Laden der Antriebsbatterie – bei Valmet Automotive in Finnland ist das zweite Halbjahr 2023. Bei der Präsentation des finalen Designs am Montag wurden geringfügige Veränderungen an Front, Heck und Innenraum vorgestellt, wie aus einer Mitteilung des Startups hervorgeht.

Während Sono den Anstieg der Materialpreise genau beobachtet, plant es derzeit keine weitere Erhöhung des Nettopreises, sagte Chief Executive Officer Laurin Hahn gegenüber Reportern. Vor seiner Börsennotierung in New York im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, seine Finanzierung zu sichern.

Solarzellen statt Diesel

Der Sono soll mit einer 54 kWh grossen Batterie bis zu 305 Kilometer Reichweite bieten, wobei die Solarzellen pro Woche durchschnittlich Strom für 112 Kilometer in die Batterie bringen können. Die Firma hat den Preis des Sion seit Ende 2018 um etwa 17 Prozent angehoben.

Sono hat darüber hinaus einen Bausatz vorgestellt, mit dem Busse mit Verbrennungsmotor mit Solarzellen ausgestattet werden können, um Diesel zu sparen. Das Unternehmen gab keine Details zu den Preisen bekannt, sagte aber, dass sich die Anschaffung über drei bis vier Jahre amortisieren könne.

Aktien von Sono hatte sich an ihrem ersten Handelstag im November letztes Jahres mehr als verdoppelt aufgrund hoher Nachfrage der Anleger nach Aktien von Herstellern von Elektroautos. Seitdem haben sie mehr als 90 Prozent verloren.

(Bloomberg)