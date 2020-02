Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus könnte Experten zufolge den Autoabsatz und die Fertigung in China in diesem Jahr um drei bis fünf Prozent zurückgehen lassen. Die Epidemie "beschädigt das Vertrauen der Verbraucher, führt zur Verschiebung von Käufen und wirkt sich auf die chinesische Konsumwirtschaft aus", erklärte das Beratungsunternehmen LMC Automotive am Freitag.

"In diesem Szenario würde Chinas BIP-Wachstum 2020 in Richtung fünf Prozent zurückgehen." Die Autoindustrie spürt weltweit die Folgen des Virusausbruchs in der Volksrepublik. Für die exportabhängigen deutschen Autobauer ist China der wichtigste Automarkt und ein wachsender Produktionsstandort.

(Reuters)