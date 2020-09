Mit der chinesischen Massenfertigung der für das Ausland gedachten Autos vom Typ Model 3 solle im vierten Quartal begonnen werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres könnten dann auch Kunden in Singapur, Australien, Neuseeland und Europa ein Auto erhalten, die derzeit noch lange auf ein Model 3 aus US-Produktion warten müssten, hiess es weiter.

Der weltgrösste Hersteller von Elektroautos fährt derzeit die Produktion seiner Autos weltweit hoch. In der Corona-Krise gewinnen Elektroautos - auch durch die starke Förderung in vielen Ländern wie Deutschland - rasant an Marktanteilen, auch wenn der Gesamtabsatz noch klein ist. In Grünheide vor den Toren Berlins baut Tesla derzeit seine erste europäische "Gigafactory", in der ab Sommer 2021 zunächst das SUV Model Y vom Band rollen soll. 500'000 Fahrzeuge jährlich sind bisher für das Werk geplant.

In Shanghai hatte Tesla in Rekordzeit ein Werk hochgezogen und die ersten Fahrzeuge um den Jahreswechsel 2020/21 ausgeliefert. In den USA soll in Texas neben dem Stammwerk in Fremont (Kalifornien) eine zweite Autofabrik entstehen.

(AWP)