"In zehn Jahren sollen insgesamt mehr als sieben Millionen elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group auf den Strassen unterwegs sein", teilte der Autobauer am Montag mit. Die Baureihen X1 und 5er, die zu den meistverkauften von BMW zählen, sollen künftig vollelektrisch, als Hybrid sowie mit Dieselmotor und als Benziner angeboten werden. Im vergangenen Jahr hatten nur 146'000 der 2,5 Millionen verkauften BMW-Fahrzeuge einen Elektroantrieb.

In der EU müssen Autohersteller den CO2-Ausstoss ihrer Fahrzeugflotten bis 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zu 2021 verringern. Bereits von 2007 bis 2021 müssen die Emissionen um 40 Prozent sinken. Sonst drohen den Herstellern empfindliche Strafen.

CO2-Ausstoss um ein Drittel reduzieren

BMW will sich mit einer deutlichen Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen als klimaschonender Hersteller profilieren. Vorstandschef Oliver Zipse bekräftigte am Montag, dass der Autobauer die CO2-Flottenziele der EU im laufenden Jahr erfüllen werde. "Die BMW Group setzt sich dabei klare Ziele zur CO2-Reduktion bis zum Jahr 2030." Der gesamte CO2-Ausstoss je Fahrzeug - von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zum Ende der Nutzung - solle in den nächsten zehn Jahren um mindestens ein Drittel gesenkt werden. "Wir werden Jahr für Jahr über unsere Fortschritte berichten und uns an diesen Zielen messen lassen", sagte Zipse. "Das wird auch in die Vergütung von Vorstand und Top-Management einfliessen."

