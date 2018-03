Schweizer Zulieferer setzten auf China-Wachstum Auch wenn chinesische Autos in der Schweiz noch kein Thema sind: Für die Schweizer Autoindustrie spielt China eine entscheidende Rolle. Die Zulieferer gehen davon aus, dass die Märkte in Nordamerika und Europa weitgehend gesättigt sind und Wachstum daher in erster Line aus China stammen wird. Die Zulieferer können auf zwei Weisen Wachstum suchen: Mit europäischen, japanischen oder koreanischen Herstellern vor Ort, oder mit den chinesischen Autokonzernen direkt. Autoneum, Spezialist für Verkapselungs- und Dämmsysteme, beliefert nach eigenen Angaben unter anderem die chinesischen Hersteller Beijing Automotive (BAIC) und Geely. Daneben hat die Industriegruppe auch Kunden bei nicht-chinesischen Herstellern, die vor Ort produzieren. Teil der Wachstumsstrategie sei aber klar, bei den chinesischen Herstellern zu wachsen, hält das Unternehmen fest. Etwas anders ist die Situation beim Maschinenhersteller Feintool: "Das Unternehmen produziert vor allem für Hersteller wie Daimler und VW, die ihre Herstellung verstärkt nach China verlagern", sagt Analyst Alexander Koller von der Zürcher Kantonalbank. Dies hänge aber auch damit zusammen, dass Feintool den Markt für Premium-Modelle beliefere, in dem chinesische Hersteller noch keine so grosse Rolle spielen."