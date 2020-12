Wolfsburg soll den Angaben zufolge mit der neuesten E-Auto-Technologie versehen werden, was auch den Softwarebereich mit einschliesst. Am Standort werden jährlich über 800'000 Autos produziert, mehr als in jedem anderen Fahrzeugwerk auf der Welt.

Wie zu hören ist, will Diess die Produktionszeit eines Autos auf die zehn Stunden senken, die auch Elon Musk anstrebt. Einen VW Golf oder Tiguan in Wolfsburg zu montieren, dauert in etwa mehr als doppelt so lange.

Diess bekräftigte die Notwendigkeit, die Fixkosten weiter erheblich zu senken. Nur so könne der Konzern wettbewerbsfähig bleiben. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass einige Konkurrenten schlanker aufgestellt seien. Am Montag hatte VW angekündigt, die Fixkosten bis 2023 um 5 Prozent senken zu wollen.

Ein VW-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)