Das günstigste Fahrzeug des US-Autoherstellers Tesla führt mit 66'350 verkauften Einheiten bis Juni die Liste der rein batteriebetriebenen Autos an, so statistische Zahlen des Unternehmens Jato-Dynamik. Das Model 3 liegt seit Jahresbeginn damit auf Platz 25, was Teslas Tendenz zu unregelmässigen Lieferungen von Monat zu Monat widerspiegelt, die tendenziell zum Ende eines jeden Quartals ansteigen.

Grosszügige Anreize locken derzeit europäische Konsumenten, Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor links liegen zu lassen: Batterie- und Plug-in-Hybrid-Modelle haben ihren Marktanteil im vergangenen Monat auf 19 Prozent mehr als verdoppelt. Tesla hat im Juni 25'697 Model 3 an Kunden ausgeliefert, gegenüber einem monatlichen Durchschnitt von nur gut 11'000 Stück bislang in diesem Jahr.

Angebot erweitert

Das Model 3 setzte sich durch, obschon die etablierten Automobilhersteller ihr Angebot an Elektromodellen aggressiv erweitern. Volkswagen, Europas grösster Autohersteller, hat sich zum Ziel gesetzt, Tesla bei den weltweiten Verkäufen von Stromern bis 2025 hinter sich zu lassen.

Zu den neuen Modellen von VW in diesem Jahr zählen etwa der VW ID.4 und der Audi Q4 e-tron, zwei Crossover, die in etwa die Grösse von Teslas beliebtem Model Y haben.

(Bloomberg)