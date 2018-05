Die Kosten sollen gesenkt, die Entscheidungen schneller getroffen und Doppelarbeiten in dem Mehr-Markenunternehmen vermieden werden, um schlummernde Kräfte freizulegen. Bei den Strukturen hat der 60-Jährige schon einige Änderungen angekündigt: Das Wolfsburger Riesenreich wird in mehrere Einheiten gegliedert, die zwölf Fahrzeugmarken in vier Gruppen gebündelt, für die jeweils ein Konzernvorstand direkt zuständig ist. Doch damit ist es nicht getan. Wichtiger - das hat schon ein Wettbewerber erkannt - ist das 'Umparken im Kopf', und zwar auf allen Führungsebenen. Und da hapert es nach der Ansicht von Konzerninsidern und Analysten immer noch. Viele Manager dächten nicht an das grosse Ganze, sondern an den Vorteil der eigenen Marke.

"Wir sehen das als wichtigsten Treiber hinter der neuen Konzernstruktur, dass die Verantwortung der Markenchefs auch auf die Konzernebene übertragen wird, um die Silo-Mentalität zu beenden", sagt Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. Hier muss Diess ansetzen und die in Jahrzehnten gewachsenen Beharrungskräfte überwinden. "Es kommt immer noch vor, dass Einzelne bestimmen, wo es langgeht und sich an Prozesse nicht halten", schildert ein hochrangiger Insider den Missstand.

Die Konkurrenz der Marken untereinander um Anerkennung, Förderung und Investitionen ist ein wesentlicher Hemmschuh für Kostensenkungen. "Bisher gibt es zuweilen fast einen internen Wettbewerb, wer auf die höchsten Entwicklungskosten kommt", monierte Betriebsratschef Bernd Osterloh jüngst in einem Interview. So entstand auch der Wildwuchs an Modellvarianten und Fahrzeugausstattungen, die schon Müller gestutzt hat. Der im April abgelöste Chef hatte vor zwei Jahren die zentrale Führung von Martin Winterkorn abgeschafft, die für den Dieselskandal mitverantwortlich gemacht wird. Dadurch bekamen die Marken mehr Spielraum. Das "Silo-Denken" verschwand aber nicht. Einige in Wolfsburg sprechen auch von "Marken-Egoismus". Er ist nach Meinung von Konzernkennern ein Überbleibsel der Strategie des einstigen Firmenpatriarchen Ferdinand Piech, der die Konkurrenz der Marken untereinander angeheizt hatte.

Auch bei den Materialkosten schlägt sich das nach Ansicht von Ellinghorst nieder. Der Konzern habe im vergangenen Jahr 151 Milliarden Euro für Beschaffung ausgegeben, "die höchste Materialkostenrechnung in der Branche, die wir finden können". Das seien knapp 77 Prozent des Umsatzes im Kerngeschäft. "In unseren Augen liegt der Schlüssel zur Senkung der Materialkosten von VW in der Rechenschaftspflicht und Disziplin des Managements", schreibt der Autoexperte in einer Analyse. Er verweist darauf, dass sich die VW-Tochter Audi bei vergleichbaren Materialkosten von gut 36 Milliarden Euro binnen fünf Jahren Einsparungen von rund fünf Milliarden vorgenommen habe. Ellinghorst stellt die Frage, warum sich der Gesamtkonzern nicht ebenfalls ein solches Sparziel setze. Umgerechnet auf dessen Budget entsprächen die rund 14 Prozent Kürzung bei Audi mehr als 20 Milliarden Euro - pro Jahr.

Das Schulterklopfen soll beendet werden

Winterkorn hatte den Konzern einst mit eiserner Hand geführt und wenig Widerspruch geduldet. Dadurch war eine Art Vasallentum entstanden, bei der Verantwortung nach oben abgegeben wurde. "Wenn der Chef das will, dann mach' ich das so, weil ich dann meine Ruhe habe", beschreibt ein hochrangiger Manager die Haltung einiger Führungskräfte. Diess dagegen verlange eine unternehmerische Haltung. Das in Wolfsburg unter Managern immer noch übliche "Schulterklopfen" solle beendet werden, fordert ein anderer.

Diess, der vor seinem Wechsel zu VW schon bei BMW für Spitzenrenditen sorgte, ordnet den Markengruppen jeweils einen Konzernvorstand zu. Damit bindet er die Spartenchefs ein und nimmt sie stärker in die Verantwortung. Jedes Mitglied der Konzernführung übernimmt zudem übergeordnete Aufgaben: Audi-Chef Rupert Stadler etwa ist für den Konzernvertrieb zuständig, Porsche-Chef Oliver Blume übernimmt das Produktionsressort und Finanzchef Frank Witter kümmert sich zusätzlich um die Unternehmens-IT. Der Konzernchef selbst leitet die nach Umsatz mit Abstand grösste Volumengruppe mit den Marken VW, Skoda, Seat, den VW-Transportern und der Mobilitätsmarke Moia ist zudem für die Strategie zuständig. Bis auf Weiteres führt er auch die Forschung & Entwicklung und die Fahrzeug-IT, die er perspektivisch an Audi abgeben will. Um ihm den Rücken freizuhalten wurde bei VW der neue Posten eines Chief Operating Officer geschaffen, der demnächst besetzt werden soll. An der Strategie feilt Diess noch, Grundzüge sollen einem der Insider zufolge bis zu den Werksferien Mitte Juli stehen.

Davon erhoffen sich Analysten auch Angaben, wie Diess die Kosten konkret senken will. Als VW-Markenchef hat er gezeigt, dass er das beherrscht. Unter seiner Führung hat die zuvor lange schwächelnde Hauptmarke des Wolfsburger Konzerns die Rendite verbessert.

(Reuters)