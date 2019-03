Analysten rechnen angesichts des stagnierenden Automobilmarktes und den kostenintensiven Aufbauphase der neuen Autoneum-Werke in China erst ab 2021 mit einer Erholung.

Gegen 10 Uhr verlieren Autoneum 11,4 Prozent auf 144,40 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI tendiert derweil leicht negativ. Damit nähern sich die Titel Automobilzulieferers erneut dem langjährigen Tiefstwert vom vergangenen Dezember von unter 140 Franken. Vor einem Jahr wurden für ein Autoneum-Papier noch Preise von über 300 Franken bezahlt.

Mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 sei das Schlimmste noch nicht vorbei, warnen die Analysten der UBS in einem ersten Kommentar. Die Kombination aus verfehlten Erwartungen, gestutztem Ausblick sowie Dividendenkürzung plus angekündigtem Verlust im ersten Halbjahr 2019 dürfte die Reaktion der Anleger klar negativ ausfallen lassen.

Die ZKB will derweil die Gewinnschätzungen nach unten anpassen. Angesichts des stagnierenden Automobilmarkts, der geopolitischen Lage und der Handelsstreitigkeiten sei erst ab 2021 wieder eine "Normalisierung des Profitabilitätsniveaus" zu erwarten. Hinzu kämen "hartnäckige operative Probleme" in der Anlaufphase der neuen Werke in China. Für die ZKB ist klar, dass 2019 und 2020 Übergansjahre sein werden.

(AWP)