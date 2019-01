"Man muss nicht der Erste mit einem funktionierenden Prototypen eines autonomen Autos sein, aber wir wollen zu den ersten ein oder zwei Wettbewerbern gehören, die in der Lage sind, die Technik zu skalieren und in Serie zu bringen", sagte der für das Projekt in den USA zuständige Mercedes-Manager Christoph Schröder der "Welt am Sonntag".

Der Stuttgarter Autobauer hat sich bei der Entwicklung selbstfahrender Autos mit dem Zulieferer Bosch zusammengetan. Aber auch andere Autokonzerne tüfteln schon länger an computergesteuerten Wagen - angestachelt vom Wettbewerb durch Tech-Konzerne wie Apple und Google (Waymo). Doch bis autonome Fahrzeuge in großem Stil auf die Straßen kommen, wird es nach Einschätzung von Experten noch einige Zeit dauern. Denn niemand beherrscht die Technologie bisher gut genug für den Serieneinsatz. Der Fahrdienstvermittler Uber, der bereits selbstfahrende Autos auf der Straße testete, fuhr das Engagement nach einem tödlichen Unfall vorübergehend zurück.

