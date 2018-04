Die Gespräche seien "ziemlich weit fortgeschritten", heisst es in einem Artikel in der "NZZ am Sonntag". Eine Autoneum-Sprecherin habe dies gegenüber der Zeitung bestätigt.

Dyson, der durch seine Staubsauger bekannt geworden ist, hatte im vergangenen Jahr seine Pläne für die Herstellung eines elektrischen Autos bekanntgegeben, dieses soll 2020 auf den Markt gebracht werden. Autoneum könnte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Schalldämmung für das Elektroauto spielen, heisst es in dem Artikel.

Firmenchef Martin Hirzel habe in der Vergangenheit bedauert, dass Autoneum kein Zulieferer des US-Elektroautobauers Tesla sei.

(AWP)