Der Autozulieferer hat 2019 in einem schrumpfenden Markt den Umsatz gesteigert und damit die Prognosen der Analysten übertroffen. Diese waren von rückläufigen Verkäufen ausgegangen. Um 10:20 Uhr gewinnen Autoneum 5,5 Prozent auf 121,10 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,1 Prozent tiefer steht. Das Autoneum-Papier büsste im letzten Jahr gut ein Fünftel an Wert ein und notierte zeitweise unter der 100-Franken-Marke. Zur Erinnerung: Das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 liegt bei gut 300 Franken.

Angesichts des widrigen Marktumfelds habe Autoneum ein "solides" respektive "gutes" Resultat vorgelegt, kommentieren die Analysten der Bank Vontobel und der ZKB die neusten Zahlen. Die Angaben würden ein Wachstum von 1,9 Prozent im zweiten Halbjahr 2019 belegen, womit die Wachstumsrate in der Autoindustrie klar übertroffen worden sei, streichen die Kollegen der Credit Suisse positiv hervor. Das zeige, dass die Gesellschaft sehr gut in einer herausfordernden Industrie positioniert sei.

«Kein Grund zum Feiern»

Dass die Konsenserwartungen übertroffen wurden, rührt gemäss der Experten vor allem von der Region Nordamerika her, die trotz negativer Marktentwicklung stark gewachsen ist.

Ein Grund zum Feiern sei dies allerdings noch nicht, schreibt Michal Lichvar von der Bank Vontobel. Bekanntlich drücke der Schuh dort nicht auf der Umsatzstufe, ergänzt der ZKB-Experte. Wie es bezüglich der operativen Probleme und der Ineffizienzen in Nordamerika aussehe, sei nach wie vor offen. Hier bestehe der grösste Aufklärungsbedarf seitens des neuen Managements, so Yves Becker von der ZKB.

Sollte das Management die Produktionsprobleme in den USA innerhalb nützlicher Frist lösen können, würden die Aktien für Investoren wieder interessant, schreiben die Experten der CS.

(AWP)