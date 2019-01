"Im Bankgeschäft zählt vor allem die Grösse", sagte Weber am Dienstag in einem Bloomberg-Interview vom Weltwirtschaftsforum in Davos und verwies darauf, dass die Wall-Street-Banken gestärkt aus der Finanzkrise hervorgegangen sind. "Europäische Banken müssen sich selbst neu erfinden."

Die Kreditinstitute in Europa haben sich seit der Finanzkrise schwer getan, mit den Konkurrenten von der Wall Street Schritt zu halten, zum Teil, weil ein fragmentierter Markt grenzüberschreitende Transaktionen immer noch schwierig macht. Brian Moynihan, Chief Executive Officer von Bank of America, prognostizierte am Dienstag eine weitere Konsolidierungsrunde in den USA, die zur Entstehung eines neuen Konkurrenten führen könnte.

Vergleichen Sie das mit Europa, wo eine der grössten Investmentbanken der Region - Deutsche Bank - nach Jahren mit Verlusten immer noch Schwierigkeiten hat, eine Trendwende herbeizuführen. Deren Probleme haben Diskussionen über eine mögliche Fusion angefacht - auch auf der Ebene von Vorstand, Aufsehern und Regierung. Während einer Strategie-Tagung im September kamen die Führungskräfte der Deutschen Bank zu dem Schluss, dass eine Transaktion mit der UBS die günstigste Option unter den potenziellen europäischen Partnern sei, jedoch kamen sie zu dem Urteil, dass der Zeitpunkt nicht stimme, hatte Bloomberg berichtet.

Weber hat am Dienstag Ideen heruntergespielt, dass seine Bank den deutschen Rivalen retten könnte. Er sagte, er habe keine derartige Anfrage erhalten. UBS plane keine grossen Deals, sagte er, weil sie sich erfolgreich auf das Wealth-Management-Geschäft konzentriert hat, wo sie bereits der grösste Anbieter weltweit ist.

"Ich glaube nicht, dass UBS dabei eine Rolle spielen wird", sagte er mit Blick auf eine Konsolidierung. "Fusionen binden einen für Jahre."

(Bloomberg)