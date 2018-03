Spätestens nach der einschneidenden Gewinnwarnung vom Januar war klar: Das Tagesgeschäft beim Backwarenhersteller Aryzta läuft schleppend.

Das seit dem frühen Montagmorgen bekannte Halbjahresergebnis scheint diese Befürchtung zu bestätigen. Der Umsatz liegt um gut 6 Prozent unter dem Vorjahr, der operative Gewinn (EBITA) bricht gar um 60 Prozent ein. Dennoch bleibt die von einigen Analysten befürchtete Enttäuschung aus. Die Geschäftsentwicklung bewegt sich gar am oberen Ende der Erwartungsbandbreite.

Auch die Angst vor einer Kapitalerhöhung (cash berichtete) erweist sich zumindest auf den ersten Blick als unbegründet. Das Unternehmen ist zwar weiterhin sehr hoch verschuldet, konnte die Refinanzierung jedoch erfolgreich abschliessen. Ausserdem vermeldet es Fortschritte beim Verkauf von Geschäftsbereichen.

Das hilft der Aryzta-Aktie nur kurz. Nach einem Vorstoss bis auf 24,78 Franken taucht sie an der Schweizer Börse SIX zur Stunde gar um 6 Prozent auf 22,46 Franken. Mit einem Minus von mehr als 40 Prozent bildet das Unternehmen seit Jahresbeginn noch immer das Schlusslicht unter den Vertretern aus dem Swiss Leaders Index (SLI).

Schlechte Ergebnisqualität und drohende Restrukturierungskosten

Wie ersten Analystenkommentaren entnommen werden kann, fällt der Ergebnisbeitrag aus Europa insgesamt etwas besser als erwartet aus. Dem steht allerdings ein ziemlich schwaches Nordamerikageschäft gegenüber. Unter Ausklammerung des mittlerweile verkauften Tochterunternehmens Cloverhill präsentiert sich die dortige Situation nicht ganz so düster.

Die Neuigkeit, wonach die Refinanzierung abgeschlossen werden konnte, wird in Expertenkreisen begrüsst.

Bei Baader-Helvea stehen die angekündigten Restrukturierungsmassnahmen im Vordergrund. Es wird befürchtet, dass diese mit hohen Vorabkosten verbunden sein könnten. Bei der Zürcher Kantonalbank wird hingegen die Ergebnisqualität angeprangert. Der effektive Reingewinn liege klar unter den Erwartungen, so das Urteil.

Skeptisch äussert sich auch die Bank Vontobel. Sie verweist auf den stark rückläufigen freien Cash Flow sowie darauf, dass das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen Gewinn (EBITDA) trotz einer Verbuchten Gutschrift im Zusammenhang mit der US-Steuerreform schlechter geworden ist. Wie die Zürcher Bank zwischen den Zeilen durchblicken lässt, ist das Thema einer Kapitalerhöhung noch nicht völlig vom Tisch.

Vertrauen kehrt nur langsam zurück

Mit Gary McGann hat Aryzta seit Dezember 2016 einen neuen Präsidenten des Verwaltungsrats. Er gilt als erfahrener Turnaround-Manager. Im März letzten Jahres schasste McGann den bis dahin erfolglosen Konzernchef Owen Killian. Mit Kevin Toland konnte ebenfalls ein Turnaround-Manager als sein Nachfolger verpflichtet werden.

Noch im Januar hiess es, McGann und Toland würden den strauchelnden Backwarenhersteller wieder auf Kurs bringen. Dann sah sich dieser zu einer genauso überraschenden wie einschneidenden Gewinnwarnung gezwungen.

Händlern zufolge braucht es Zeit, bis die Börse wieder Vertrauen in das Zweiergespann fasst. Die Stabilisierung der Umsatzentwicklung und der Abschluss der Refinanzierung seien erste Schritte in die richtige Richtung, so lautet der Tenor.