Die Anlage in Chicago werde inklusive den Marken "Cloverhill" und "Big Texas" an Hostess Brands abgestossen und die Fabrik in Cicero an Bimbo Bakeries, wie Aryzta am Donnerstag mitteilt.

Die Verkäufe stünden im Einklang mit der Ankündigung des Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft und strategische Geschäftsfelder zu konzentrieren sowie sich auf die Maximierung des Cashflow zu fokussieren, wie es weiter heisst. Angaben zum Verkaufspreis, den Auswirkungen auf die Bilanz sowie dem Einfluss auf die Guidance wollte Aryzta auf Anfrage von AWP keine machen.

Die US-Problemtochter Cloverhill stand schon eine Weile zum Verkauf. Der Backwarenkonzern hatte vor einer Woche mit einer Gewinnwarnung negative Schlagzeilen gemacht.

An der Börse kommen die News gut an. Gegen 17 Uhr liegen die Aryzta-Titel nach zuletzt grossen Verlusten über 2% im Plus.

(AWP)