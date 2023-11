Für die ersten neun Monaten veröffentlicht die Baloise in erster Linie Kennzahlen zum Volumen: Das Geschäftsvolumen der Gruppe stieg laut Mitteilung vom Donnerstag um 0,2 Prozent auf 6,94 Milliarden Franken. In Lokalwährungen berechnet fällt das Plus mit 2,2 Prozent etwas höher aus. Analysten hatten im Vorfeld zum Geschäftsvolumen im Durchschnitt mit einem Wert von 6,91 Milliarden Franken gerechnet.