Damit sei allerdings sichergestellt, dass die in den Tranchen 1 und 2 vorgesehenen vier Liegenschaften erworben werden können, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Zudem werde die Fremdfinanzierungsquote reduziert. Die Fondsleitung öffnet nun das Orderbuch für weitere Zeichnungen bis am 5. September, um doch noch den Maximalbetrag der Kapitalerhöhung zu erreichen.