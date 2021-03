Neben einer allgemeinen Schwäche der Bankentitel dürften CS auch unter den anhaltenden Negativ-Schlagzeilen um die "Greensill"-Fonds leiden. Credit Suisse notieren gegen 15.10 Uhr um 4,0 Prozent im Minus auf 12,39 Franken. Die Titel der Konkurrentin UBS liegen derweil mit -2,1 Prozent weniger stark in den roten Zahlen. Der Gesamtmarkt (SMI -0,4%) gibt derweil ebenfalls leicht nach.

Die Turbulenzen um den Greensill-Fonds sorgten auch am Donnerstag für eine negative Berichterstattung. So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Wette eines australischen Hedge Funds gegen die CS-Aktien.

Bronte Capital Management setze darauf, dass die Schweizer Bank schlussendlich für Verluste ihrer Klienten im Zusammenhang mit den Fonds in Milliardenhöhe geradestehen müsse. Offenbar hatte derselbe Fonds auch schon gegen die deutsche Wirecard gewettet.

Rechtliche Schwierigkeiten drohen

Nicht auszuschliessen sind zudem rechtliche Schwierigkeiten für die Grossbank. In den USA ist offenbar etwa bereits eine auf Sammelklagen spezialisierte Kanzlei tätig geworden. Sie sucht gemäss dem Portal "Finews" nun über ein Online-Formular nach klagewilligen CS-Kunden.

Neben den gemeinsam mit Greensill erstellten "Supply Chain Finance Fonds", die nun aufgelöst werden, hat die CS zudem per Anfang März vier weitere Fonds vom Handel ausgesetzt, die einen Teil ihrer Vermögen in diese Fonds investiert haben, wie die Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch berichtet hatte. Zudem waren drei Mitarbeitende des CS Asset Managements von ihren Aufgaben entbunden worden.

