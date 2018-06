Die offenen Leerverkaufs-Positionen bei Ringkjobing Landbobank, kurz Rilba, sind nach Angaben von IHS Markit auf etwa 3,6 Prozent der Aktien angewachsen, das höchste Niveau seit mindestens 2006. Noch im Januar betrug der Short Interest weniger als 0,01 Prozent. Es ist auch erwähnenswert, dass es bei keiner der Banken mit einer Erstnotiz in Dänemark eine Short-Wette gibt, die grösser als 1 Prozent ist. Shorts gegen Danske Bank A/S belaufen sich auf 0,16 Prozent ihrer Aktien.

Nach Einschätzung von Mads Thinggaard, Analyst bei ABG Sundal Collier, machen Rilbas dramatische Aktienkursgewinne das Kreditinstitut zu einem interessanten Ziel. Die Aktien der Bank sind in den letzten zehn Jahren um fast 150 Prozent gestiegen. Der Bloomberg-Index der europäischen Finanzwerte verlor in dem Zeitraum indes fast 50 Prozent, während Danske Bank um weniger als 60 Prozent stieg.

Der Aktienkurs sei "sicherlich hoch" im Verhältnis zum Buchwert der Bank, sagt Thinggaard, er würde die Aktie jedoch nicht "leer verkaufen". ABG rät Kunden, die Aktie zu kaufen, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.

Grösse Übernahme der Geschichte abgeschlossen

Rilbas jährliche Rendite auf das Stammkapital ist die höchste unter den grössten dänischen Banken und das Dreifache des Durchschnitts im Bloomberg Europe Banks Index.

Vielleicht noch wichtiger: Rilba hat gerade die grösste Übernahme ihrer Geschichte abgeschlossen. In diesem Jahr hatte die Bank bei der Übernahme von Nordjyske Bank A/S für rund 3,3 Milliarden Kronen (443 Millionen Euro) in bar und in Aktien Jyske Bank A/S ausgestochen.

"Bei solchen Deals gibt es immer Risiken", sagte Thinggaard. Er wies auch darauf hin, dass der plötzliche Anstieg der Short-Positionen gegen Rilba Teil eines Arbitragehandels sein könnte, bevor die Nordjyske-Transaktion abgeschlossen ist.

(Bloomberg)