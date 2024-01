Er folgt auf Simon Lue-Fong, der nach einer 30-jährigen Karriere im Investmentbereich nun in den Ruhestand geht. Jackson verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Fixed-Income-Investor, teilte die Bank am Dienstag mit. Er habe Vermögenswerte im gesamten Anleihen-Spektrum, einschliesslich Unternehmensanleihen, High Yield und Private Credit, verwaltet. Zuletzt war er Head of Fixed Income bei Credit Suisse Asset Management und davor unter anderem Head of Fixed Income and Multi Asset bei Federated Hermes International und Chief Investment Officer bei Cairn Capital, einer spezialisierten Fixed-Income-Boutique.