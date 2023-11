Gemäss dem Analysten Bern Pomrehn ist es überraschend, dass Europa Holcims grösster Gewinntreiber in den letzten neuen Monaten gewesen ist. Die Zementpreise hätten sich zuletzt weiter verbessert, was vor allem auf die Verknappung kostenloser Kohlendioxidemissionszertifika te und höhere Gaspreise zurückzuführen gewesen sei. Pomrehn erwartet daher, dass die Preise auch im Jahr 2024 trotz sinkender Nachfrage hoch bleiben werden. In den USA erhole sich der Markt zum Häuserbau langsam. Auch in China dürfte es durch Unterstützung der Regierung wieder etwas mehr Stabilität in der Industrie geben, so der Experte weiter.