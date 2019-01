Im Mai 2018 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Zürich Wohnhäuser und Büros mehrerer Manager aus dem Umfeld der Bank Raiffeisen. Zu den Beschuldigten gehören nebst anderen Ex-CEO Pierin Vincenz und sein Geschäftspartner Beat Stocker.

Acht Monate später liegen noch keine Anklageschriften vor, wie die "NZZ am Sonntag" am Sonntag schreibt. Die Staatsanwälte können laut der Zeitung zahlreiche beschlagnahmte Akten und sichergestellte Festplatten sowie Mobiltelefone nicht auswerten. Sie seien auf Antrag der Beschuldigten versiegelt worden. Die Behörde sei dabei, auf dem Gerichtsweg eine Entsiegelung verfügen zu lassen.

Mit einer Versiegelung könne ein Verfahren unter Umständen so lange verzögert werden, bis gewisse Tatbestände verjährt sind, so "NZZ am Sonntag" weiter.

Der frühere Raiffeisen-Chef Vincenz sass als Untersuchungshäftling übrigens nicht im Gefängnis in der Stadt Zürich, sondern in der modernsten Haftanstalt des Kantons Zürich in Dietikon. "In Dietikon sind die Haftbedingungen so angenehm gestaltet, wie sie bei einem Gefängnisaufenthalt überhaupt möglich sein können", zitiert die "Sonntagszeitung" einen ehemaligen Mitarbeiter der Justizanstalt. Vincenz sass 106 Tage in Untersuchungshaft. Im vergangenen Juni kam er frei. Wo genau Vincenz seine Haft verbrachte, war offiziell nie bekannt gegeben worden.

(AWP/cash)