Mit Metzler und der Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft (FBG) hatten zuletzt gleich zwei Branchenvertreter ganz öffentlich erklärt, dass Berlin als Private-Banking-Standort momentan nicht in Frage komme. Konkurrenten wie etwa Hauck & Aufhäuser sind in der größten deutschen Metropole ebenfalls nicht zu finden. Berenberg betrieb zwar einst eine Niederlassung in Berlin, ist jetzt aber nur noch mit zwei Mitarbeitern in einem "Satellite Office" vor Ort.

"Es gibt in Berlin und Umgebung nur wenig Mittelstand", welcher aber zur Kernzielgruppe im Private Banking gehöre, sagte Metzler-Vorstand Emmerich Müller Ende Mai bei der Veranstaltung in Frankfurt - eine Argumentation, der wenige Tage später auch FBG-Chef Holger Mai folgte. Daher sei es Müller zufolge schwierig, in der Region rentabel zu arbeiten. Metzler habe einen Standort in der Stadt immer mal wieder geprüft, sich aber stets dagegen entschieden.

Auch Hauck & Aufhäuser sieht nach eigenen Angaben derzeit nicht ausreichend Potenzial für eine Niederlassung in Berlin. Marcus Vitt, Chef von Donner & Reuschel, stimmt zu: "Ich kenne Berlin sehr gut, da ich dort lange gearbeitet habe. Die Kundschaft im Private Banking ist einfach nicht da."

Hohe Arbeitslosenquote

Die meisten der von Bloomberg befragten Banken sagten, sie würden Berliner Kunden von anderen deutschen Standorten aus betreuen.

Statistiken untermauern die Strategie. Berlin ist das Bundesland mit der zweithöchsten Arbeitslosenquote. Und bei den durchschnittlichen Einkünfte liegt die Stadt hinter den meisten westlichen Bundesländern zurück. Gleichzeitig hatten die lange Zeit niedrigen Lebenshaltungskosten junge Unternehmer angelockt und einen Fintech-Boom ausgelöst.

Goldman Sachs agierte in diesem Jahr als Lead-Investor bei einer Finanzierungsrunde für das Berliner Fintech Elinvar. Ein paar Monate zuvor hatte N26 rund 300 Millionen Dollar eingesammelt, womit die Bewertung der Smartphone-Bank auf 2,7 Milliarden Dollar stieg.

Es gibt Anzeichen dafür, dass gerade der Fintech-Boom die Hauptstadt auch für Private-Banking-Anbieter attraktiver machen könnte. "Berlin hat im Vergleich zu anderen Großstädten noch immer eine geringere Vermögensdichte, auffällig ist aber die junge Startup-Szene, aus der wir bereits spannende Mandate gewinnen konnten", sagte Dirk Wehmhöner, Leiter Wealth Management Deutschland bei Berenberg.

Auf diese Entwicklung verwies auch Holger Sepp, Mitglied des Vorstands von Hauck & Aufhäuser: "Durch die Gründer- und Startup-Szene sowie die vermehrte Ansiedlung von Technologie- und Immobilienunternehmen etabliert sich dort eine interessante Struktur an potentiellen Private-Banking-Kunden, die wir beobachten".

