Die Bank of America hat die gesunkenen Zinsen in den USA zu spüren bekommen. Der Gewinn fiel im vierten Quartal um vier Prozent auf sieben Milliarden Dollar, wie die zweitgrösste amerikanische Bank am Mittwoch mitteilte. Die gesunkenen Margen konnte sie nur zu einem Teil durch eine höhere Kreditvergabe ausgleichen, zudem stiegen die Rückstellungen für faule Kredite. Im Gesamtjahr fiel der Gewinn wegen einer milliardenschweren Abschreibung im Sommer auf 27,4 Milliarden Dollar von 28,1 Milliarden im Jahr 2018.

(Reuters)