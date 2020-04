Nun ist das Unternehmen im Zuge eines Bilanzskandals implodiert und die Schweizer Grossbank muss ihre Kreditrückstellungen in Asien verfünffachen. 97 Millionen Franken hat Credit Suisse für notleidende Kredite zurückgestellt. Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person entfällt das Gros auf drei Problemfälle, von denen Luckin Coffee der grösste ist. Im Quartalsbericht vom heutigen Donnerstag ist nur von einem "chinesischen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen" die Rede.

Credit Suisse gehört zu den grössten Gläubigern des inzwischen zahlungsunfähigen Luckin-Gründers Lu Zhengyao. Die Bank stellte rund 100 Millionen Dollar an Margenkrediten zur Verfügung. In diesem Monat rutschte die Aktie der Cafekette ins Bodenlose, als das Unternehmen bekanntgab, dem Verdacht der Bilanzmanipulation nachzugehen. Der Luckin-Vorstand für das Tagesgeschäft und einige seiner Mitarbeiter hätten Umsätze von etwa 310 Millionen Dollar möglicherweise nur vorgetäuscht, hiess es.

Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein wollte sich in einem Interview mit Bloomberg TV am Donnerstag nicht zum Fall Luckin äussern.

In Bezug auf das Asien-Geschäft hat Credit Suisse 160 Millionen Franken an nicht realisierten Marktwertverlusten verbucht. Der Ertrag in Beratung, Underwriting und Finanzierung in der Region fiel um 78 Prozent auf 36 Millionen Franken. Das Vorsteuerergebnis in der Region stieg - trotz Rückstellungen und Kreditverlusten - um 38 Prozent auf 252 Millionen Franken. Schub brachten "deutlich höhere" Erträge in den Marktgeschäften und im Private Banking.

(Bloomberg)