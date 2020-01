Informierten Kreisen zufolge sucht Präsident Urs Rohner nach einem Nachfolger für CEO Tidjane Thiam und erstellt dazu bereits eine Liste potenzieller Kandidaten.

Für Rohner könnte die Aktion allerdings zum Bumerang werden. Wie zu hören ist, halten die grössten Aktionäre der Bank zu Thiam und haben Rohner gedrängt, seinen Posten zum Ende seiner Amtszeit im nächsten Jahr zu räumen.

Einer, der Thiam an der Spitze der Credit Suisse halten will, ist David Herro. Der stellvertretende Chairman bei Harris Associates liess per Email wissen, der Verwaltungsrat werde nach Ersatz für Rohner 2021 suchen, ganz im Einklang mit den Best Practises. Harris Associates gehört zu den größten Aktionären der Zürcher Bank.

Credit Suisse wies den Bericht zurück und erklärte, er entbehre jeder tatsächlichen Grundlage.

Mehr zum Thema: Credit-Suisse-Chef Thiam angeblich von Strafermittlung betroffen

(Bloomberg)