Michelle Lim wird als Managing Director zur Head of China Prime Sales and Business Development ernannt.

Sie ist verantwortlich für den Verkauf an wichtige Kunden sowie damit verbundene Dienstleistungen, wie die Bank am Montag mitteilte. Sie wird an Jonathan Jenkins rapportieren, den Head of Equity Sales and Prime Distribution für die Region Asien/Pazifik.

Zudem wird Henry Lam im Rang eines Direktors ebenfalls für den Verkauf im oberen Kundensegment in China verantwortlich sein und dabei an Michelle Lim rapportieren. Beide stossen von der Deutschen Bank zur Credit Suisse.

Die Bank sieht die beiden Neueinstellungen als Bekenntnis zum aufstrebenden Hedge-Fonds-Segment in China.

