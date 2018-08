"Weitere Übernahmen kommen für uns in Liechtenstein, der Schweiz und in Österreich in Frage. Wir haben rund 400 Millionen Franken an überschüssigem Kapital, das wir für Fusionen und Zukäufe einsetzen können", sagt Roland Matt, CEO der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB). Er macht deutlich, dass Übernahmen bestehende Aktivitäten stärken müssten. Neue Geschäftsbereiche sollen nicht erschlossen werden. An der Strategie in den einzelnen Ländern ändere sich nichts. "Wir würden beispielsweise in Österreich kein Retail-Geschäft starten." Gemeint sind damit klassische Filialen für Privatkunden.

Im Februar hatte die LLB den Zürcher Fonds-Dienstleister LB (Swiss) Investment für rund 30 Millionen Franken von der Frankfurter Bankgesellschaft gekauft, einer Tochter der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Kurz zuvor war die Übernahme der Wiener Semper Constantia Privatbank für 185 Millionen Euro angekündigt worden.

Letztere soll bis Ende September mit der Schwestergesellschaft LLB Österreich zur Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) verschmolzen werden. "Wir glauben, dass wir die Freigabe durch die Finanzmarktaufsicht rechtzeitig erhalten werden", erklärte Matt. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. Mit der Constantia-Übernahme soll Österreich neben Liechtenstein und der Schweiz als dritter Heimatmarkt etabliert werden. Matt: "Österreich ist unter anderem wegen der räumlichen Nähe zu Osteuropa interessant. Dort sehen wir Wachstumschancen."

Die neu entstehende österreichische Tochter, die über 18 Milliarden Euro an Kundengeldern verwalten wird, soll institutionelle Investoren und Privatkunden mit einem Anlage-Vermögen ab 500.000 Euro ins Visier nehmen. Ein Zugpferd dabei könnten Matt zufolge die Constantia-Aktivitäten im Immobiliengeschäft werden.

Analyst lobt "deutlich aktiveres Management"

Den Zukauf von LB (Swiss) Investment in der Schweiz, wo die LLB mit ihrer Bank Linth auch im Retailkunden-Geschäft aktiv ist, begründet Matt mit guten Zukunftsaussichten. "Mit der Übernahme erhalten wir Zugang zum wachsenden Fondsgeschäft mit Family Offices, Banken ohne eigenes Fondsgeschäft und Vermögensverwaltern", sagte er. Die Tochter, die inzwischen als LLB Swiss Investment firmiert, legt Schweizer Fonds auf und kümmert sich um Dienstleistungen wie Compliance.

Analyst Rainer Skierka von der Research Partners in Zürich lobt die Übernahmen, sie würden zur mittelfristigen Strategie des Unternehmens passen. Es gibt ein "deutlich aktiveres Management als in der Vergangenheit mit entsprechend hoher Agilität und Visibilität im Markt", sagte er. "Der Bekanntheitsgrad ist dadurch allgemein deutlich höher mit entsprechend breiter abgestützter Nachfrage nach den LLB-Aktien".

Skierka empfiehlt die Titel zum Kauf. Auch die Zürcher Kantonalbank stuft die Aktien mit Kaufen ein. Seit Beginn des Jahres ist der Kurs um rund 16 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Franken. Ende Juli hatte die LLB-Gruppe rund 1070 Mitarbeiter.

US-Steuerfall von Schweizer Sparte noch offen

Anfang 2013 hatte sich die LLB unter Verweis auf niedrige Zinsen und die EU-Schuldenkrise eine Restrukturierung verordnet, bei der unter anderem 250 Jobs gestrichen und die Tochter LLB Schweiz geschlossen wurden.

Die Geschäfte dieser ehemaligen Schweizer Sparte beschäftigen die LLB aber auch noch heute. Der US-Steuerfall, bei dem es um die mutmaßliche Annahme unversteuerter Kundengelder geht, ist noch nicht beigelegt. "Wir können derzeit nicht absehen, wann es soweit sein wird", sagte Matt. Sein Unternehmen habe aber Rücklagen gebildet. Für den rechtlich in Liechtenstein verankerten Teil der Bank war bereits eine Einigung mit den USA erzielt worden.

Die Wurzeln der Bank reichen bis 1861 zurück. Unter dem Namen Spar- und Leihkassa bekam sie anfangs den Auftrag, Bewohnern Liechtensteins eine Möglichkeit zu bieten, ihr Geld "sicher und fruchtbringend" anzulegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zu einer Universalbank mit internationalen Kunden, 1993 erfolgte die Teilprivatisierung mit dem Gang an die Schweizer Börse. Das Land Liechtenstein hält heute 57,5 Prozent des Aktienkapitals. Gesetzlich ist festgelegt, dass der Anteil nie unter 51 Prozent fallen darf.

Mit Karl Sevelda könnte Matt 2019 einen österreichischer Top-Banker in den Verwaltungsrat der LLB holen und seine Ambitionen für das Land unterstreichen. Der ehemalige Aufsichtsratschef von Semper Constantia sowie Ex-CEO der Raiffeisen Bank International AG hatte sich - anders als geplant - in diesem Jahr "auf Grund anderer beruflicher Verpflichtungen nicht zur Wahl gestellt", sagte Matt. "Eine Nominierung für 2019 prüfen wir neuerlich."

