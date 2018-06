Die Nachfolger werden Einfluss darauf haben, ob die dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus unterstehenden großen Banken mit weniger oder mehr Eingriffen in ihre Geschäftsmodelle konfrontiert werden, wie etwa dem forcierten Rückzug aus einigen Tätigkeitsbereichen. Die Berufung der neuen obersten Aufseher trifft außerdem zeitlich mit dem Beginn des Brexit zusammen - mit oder ohne Übergangsfrist -, was zusätzlichen Druck auf die Aufsichtsbehörde ausübt, sollte das Ausscheiden Großbritanniens zu Verwerfungen im Finanzsystem führen.

"Es ist ein wichtiger Entscheidungspunkt für die Bankenunion", sagte Nicolas Veron, Senior Fellow in der in Brüssel ansässigen Denkfabrik Bruegel. "Für solch eine junge Institution ist es eine unglückliche Abfolge von Ereignissen, einen derartigen Wechsel zu haben."

Als erstes wird Danièle Nouy gehen, die Vorsitzende des SSM ("Single Supervisory Mechanism" oder: Einheitlicher Aufsichtsmechanismus), der die Eigenkapitalanforderungen für 118 Banken festlegt und prüft, ob sie angemessen mit Risiken umgehen. Ihre Amtszeit endet Ende des Jahres und kann nicht verlängert werden. Die Amtszeit der stellvertretenden Vorsitzenden Sabine Lautenschläger endet im Februar 2019, und die Berufung des Beauftragten der Europäischen Zentralbank, Ignazio Angeloni, läuft im März aus - in dem gleichen Monat, in dem das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt.

Ironisch mutet dabei an, dass der SSM von den Banken fordert, dass sie über ein Konzept zur Führungsnachfolge verfügen. Die Berufungen an die Spitze des eigenen Aufsichtsgremiums indes werden durch das Mitspracherecht der Regierungen erschwert. Der Kuhhandel zwischen den Politikern wird auch eine umfassendere Neuverteilung von Posten berücksichtigen, zu der auch der EZB-Präsident Mario Draghi gehört, zwei weitere Spitzenpositionen in der Geldpolitik und die nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates.

"Wir bekommen möglicherweise nicht die beste Person für den Job, weil solch ein delikates Gleichgewicht zwischen den Ländern erreicht werden muss", sagte Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwesen an der Universität Hohenheim in Stuttgart.

Nach der Wahl der SSM-Spitze durch den EZB-Rat werden die Ernennungen vom Europäischen Parlament und den Regierungschefs genehmigt. Der SSM hätte gerne Klarheit über die Ernennungen bis spätestens September oder Oktober, sagt ein Mitglied des Aufsichtsgremiums, das um Anonymität bat, da die Angelegenheit vertraulich sei.

Deutsche Rolle

Lautenschläger ist auch Mitglied des EZB-Direktoriums, wo ihre Amtszeit bis 2022 läuft. Die Deutsche ist die offensichtliche Wahl für die Nachfolge der Französin Nouy, so Veron. Auch wenn dies eine gewisse Kontinuität gewährleisten würde, könnte sich ihre Kandidatur als Hindernis erweisen, wenn Deutschland beschließt, auf die Präsidentschaft der Zentralbank zu drängen.

Ein weiterer Name macht die Runde für den Vorsitz, nämlich Sharon Donnery, eine stellvertretende Gouverneurin der irischen Zentralbank, die die EZB-Taskforce zu notleidenden Krediten leitet. Sie steht auch in indirekter Konkurrenz mit einem Landsmann. Ihr Chef in Dublin, EZB-Ratsmitglied Philip Lane, gilt als ein führender Kandidat, als Chefökonom ins Direktorium einzuziehen, wenn der Belgier Peter Praet im nächsten Jahr abtritt.

Der Italiener Angeloni bekleidet einen der vier SSM-Sitze, die die EZB direkt vergeben kann, zwei der anderen sind jedoch unbesetzt nach Ablauf der Amtszeit von Julie Dickson im letzten Jahr und dem Tod des Belgiers Luc Coene Anfang 2017. Das Aufsichtsgremium hat auch Mitglieder, die von nationalen Aufsichtsbehörden ernannt werden.

Kritische Zeiten

Die neue Führung wird eine politisch brisante Aufgabe übernehmen. Seit Beginn der Arbeit im Jahr 2014 ist der SSM von Investoren kritisiert worden, das Problem der notleidenden Kredite in Europa nicht zu lösen, und von Bankern und Politikern, die sagen, er mische sich zu stark ein.

Die Aufsichtsbehörden sollten transparenter sein und mehr Informationen bereitstellen, um den Banken zu helfen, zu entscheiden, welche Geschäftsmöglichkeiten es wert sind, verfolgt zu werden, sagt Iris Bethge, Hauptgeschäftsführerin beim VÖB, dem Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands.

Der SSM sollte, wie die es USA tun, einen Teil der aufsichtsrechtlichen Auflagen der Banken zurückdrehen, sagt Jean Dermine, Professor für Bank- und Finanzwesen an der INSEAD Business School. Ein Kandidat, der sowohl als Banker als auch als Aufseher gearbeitet hat, wäre dafür gut geeignet, aber solche Leute sind in Europa schwer zu finden, sagte er.

Sie werden möglicherweise mit dieser Forderung nicht erfolgreich sein. Die EZB-Aufsichtsbehörden sind durchsetzungsfähiger geworden und könnten die Kreditinstitute dazu veranlassen, sich aus riskanteren Investment-Banking-Geschäften zurückzuziehen, sagte Falko Fecht, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management.

"Nouy hat viel Neutralität gezeigt, aber das spiegelt auch die Tatsache wider, dass sie bei Null angefangen hat", sagte Fecht. "Die nächste Generation ist vielleicht nicht so vorsichtig, und ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn sie härter werden."

