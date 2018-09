Diese erfolgten "im Rahmen der laufenden Transformation" des Unternehmens, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die neuen Führungskräfte sollen laut den Angaben mit ihrer langjährigen Erfahrung im Finanzsektor und im Private Banking einen Beitrag zum weiteren Wachstum und zur nachhaltigen Entwicklung der Gruppe leisten.

So übernimmt laut der Mitteilung Richard Thomas Anfang 2019 die Leitung der Region Grossbritannien von Anthony Cooke-Yarborough, der dann die neu geschaffene Funktion des Chairman Private Banking übernehmen wird. Aktuell habe Thomas die Funktion eines Chief Operating Officer bei Barclays UK inne. Anthony Cooke-Yarborough werde sich in seiner neuen Rolle auf die weitere Transformation des Privatkundengeschäfts konzentrieren, hiess es weiter.

Daniel Lüscher wird zudem im November Personalchef des Instituts. Er folgt auf Giovanni Weber, der die Aufgabe nach der Integration der Bank BSI niederlegen wolle. Lüscher war bislang für die Bank Vontobel tätig.

Von Julius Bär wechselt gemäss dem Communiqué zudem per 1. November Mauro Palombo als Global Head of Credit Solutions/Global Head of Strategic Client Management zu EFG sowie von der Privatbank IHAG per 15. Oktober Roland Kempf als Head of Private Banking Zurich.

Intern befördert wurde ausserdem Donald Klotter. Er ist seit Anfang September Global Head of Institutional Sales und damit für die globalen Business Development Initiativen sowie für Vertriebsteams in Genf, Hongkong, London, Miami, Singapur und Zürich verantwortlich.

(AWP)