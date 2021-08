Damals hatte die Bank wegen der Coronakrise und den Spannungen auf den internationalen Finanzmärkten Rückstellungen gebildet. Zudem wuchs die Bank in ihren Kernaktivitäten.

Das Betriebsergebnis des Genfer Staatsinstituts kletterte in der ersten Jahreshälfte um 53 Prozent auf 77,3 Millionen Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Dabei standen in der Erfolgsrechnung der BCGE ein Geschäftsertrag von 205,3 Millionen Franken (+12 Prozent) einem Geschäftsaufwand von 125,4 Millionen (+6,5 Prozent) gegenüber.

Den Reingewinn steigerte die Bank um 16 Prozent auf 64,3 Millionen. Das ist ein Rekord. Und sollte sich die konjunkturelle Lage entgegen der derzeitigen Entwicklungen nicht verschlechtern, sei auch im Gesamtjahr 2021 mit einer Ergebnissteigerung zu rechnen, heisst es weiter. Damit könnten die Eigenmittel erhöht und Dividenden ausbezahlt werden.

Verwaltete Vermögen ausgebaut

Getragen werden die guten Resultate vom Wachstum der Bank. Die verwalteten und bei der Bank administrierten Vermögen etwa kletterten um 5,1 Prozent auf 33,4 Milliarden Franken und damit erstmals über die Schwelle von 33 Milliarden. Aber auch im Hypothekargeschäft steigerte das Institut das Volumen um 3,1 Prozent auf 12,4 Milliarden Franken.

Dank der guten Ergebnisse gewann auch die Eigenkapitalbasis der Genfer Kantonalbank an Stärke. Das Eigenkapital wuchs per Ende Juni um 2,2 Prozent auf 1,75 Milliarden Franken. Und die Kernkapitalquote (Tier 1) sei mit 14,6 Prozent auf einem hohen Niveau.

(AWP)