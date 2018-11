Heinz Huber übernimmt per 7. Januar 2019 den Vorsitz der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz. Der 54-Jährige ist aktuell als Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) tätig. Das schreibt Raiffeisen in einer Mitteilung am Dienstag.

Huber, der seit 11 Jahren bei der TKB beschäftigt ist, tritt damit die Nachfolge von Patrik Gisel an, der das Unternehmen am 9. November 2018 verlassen hat. Seit 2007 ist Heinz Huber bei der Thurgauer Kantonalbank als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. 2014 hat er das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung übernommen. Zuvor war der gelernte Bankfachmann in verschiedenen Führungspositionen in der Finanzbranche beschäftigt.

"Wir freuen uns, dass wir mit Heinz Huber eine erfahrene Führungsperson als neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewinnen konnten", lässt sich Guy Lachappelle, Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz, zitieren. Sein unternehmerisches Denken und seine Umsetzungsstärke hätten den Verwaltungsrat überzeugt. Sein kunden- und marktorientierter Ansatz sowie seine persönlichen Wertvorstellungen passten ideal zur DNA der Raiffeisen Gruppe.

Huber verfüge über grosse Erfahrungen im Kreditgeschäft und ein fundiertes Know-how im Hypothekar- und Firmenkundengeschäft, schreibt Raiffeisen in der Mitteilung weiter. Als Mitglied der Geschäftsleitung eines global tätigen IT-Unternehmens sowie Mitgründer und Geschäftsführer eines KMU im Bereich Informationsmanagement verfügt der Bankfachmann über einen ausgeprägten unternehmerischen Hintergrund und IT-Affinität.

Die Delegierten der Raiffeisen-Banken hatten an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung am vorletzten Samstag einen weiteren Schritt bei der Bewältigung der Ära des früheren Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz getan, indem sie Guy Lachappelle zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Raiffeisen Schweiz gewählt hatten. Eine der vordringlichsten Aufgaben von Lachappelle war die Neubesetzung des Vorsitzes der Geschäftsleitung.