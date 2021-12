Knapp drei Monate nachdem das New Yorker Geldhaus mit einer digitalen Plattform ihrer Tochter Chase in Grossbritannien an den Start gegangen ist, soll die Zahl der Mitarbeiter 2022 auf über 1000 steigen, wie der Chef von JPMorgans internationalem Privatkundengeschäft, Sanoke Viswanathan, der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Seit dem Einstieg in Grossbritannien im September sei die Belegschaft bereits um 200 auf rund 800 gewachsen. "Wenn alles gutgeht, wollen wir im Laufe der Zeit in allen grossen europäischen Märkten vertreten sein", betonte Viswanathan.

Dabei ist Europa im grossen Rahmen nur ein Testlauf für Erwägungen von JPMorgan-Chef Jamie Dimon, das riesige US-Privatkundengeschäft über Digitalangebote weltweit zu verankern. Grossbritannien wurde als Startpunkt ausgewählt, weil die Kunden dort als besonders aufgeschlossen für Online-Bankgeschäfte gelten. Viswanathan erklärte weiter, im Vereinigten Königreich solle das Geschäft nun auch um Verbraucherkredite, Spar- und Investmentprodukte ergänzt werden. Dafür würden die neuen Mitarbeiter benötigt.

Wie viele Kunden Chase in Grossbritannien inzwischen hat, liess der Bankchef offen. Er erklärte aber, die Zahlen überstiegen die internen Erwartungen und würden die Expansionspläne untermauern. Viswanathan räumte ein, dass die erste JPMorgan-Privatkundenbank ausserhalb der USA noch über Jahre rote Zahlen schreiben werde. Die neuen Produkte rund um Kredite und Investments würden aber dazu beitragen, dass sich Chase im Laufe der Zeit aus der Verlustzone herausarbeiten könne.

(Reuters)