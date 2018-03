Zum starken Gewinnanstieg trug allerdings auch der Verkauf der Beteiligungen am Versicherer Helvetia und dem Bankensoftware-Unternehmen Avaloq bei. Im Hypothekargeschäft konnte Raiffeisen im vergangenen Geschäftsjahr erneut schneller als der Markt wachsen.

Unter dem Strich resultierte 2017 ein Gewinn von 917,1 Mio CHF, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 22% entspricht. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich gar um 30% auf 1,11 Mrd CHF, wie Raiffeisen am Freitag mitteilte.

Insgesamt erwirtschaftete die Gruppe einen Gesamtertrag von 3,31 Mrd CHF, was einem Anstieg um 6,5% enstpricht. Im wichtigsten Geschäft der Gruppe, dem Zinsengeschäft, legte der Netto-Erfolg dabei um 1,3% auf 2,25 Mrd zu. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte um 5,9% auf 494,3 Mio CHF gesteigert werden.

Der Handelserfolg erhöhte sich um 1,1% auf 230,4 Mio CHF. Einen starken Anstieg verzeichnete auch der "übrige ordentliche Erfolg", der 337,0 Mio CHF (+73%) betrug. Über diese Position seien die Aufwände in Zusammenhang mit der Erneuerung der Kernbankensysteme bei Raiffeisen und Notenstein La Roche aktiviert worden, so Raiffeisen. Der Verkauf der Beteiligungen von Helvetia und Avaloq sowie weitere Positionen führten zudem zu einem ausserordentlichen Beitrag von 119,4 Mio CHF.

Im Hypothekargeschäft weiterhin schnell unterwegs

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich derweil mit einem Plus von 1,3% auf 2,01 Mrd CHF nur leicht. In der Folge verbesserte sich die Cost/Income-Ratio um 3,1 Prozentpunkte auf 60,8 Prozent%.

Im Hypothekargeschäft war die Raiffeisenbank weiterhin schnell unterwegs. Die Hypothekarforderungen legten um 4,3% auf 172,6 Mrd CHF zu. Raiffeisen halte nun einen Marktanteil von 17,5% nach 17,2% im Vorjahr, so die Bank. Die verwalteten Kundenvermögen (AuM) stiegen um 3,4% auf 209,6 Mrd CHF.

Für das laufende Jahr erwartet die Raiffeisen-Gruppe bei einer sich weiter erholenden Konjunktur ein vergleichbares Wachstum im Kerngeschäft wie 2017. Das "anspruchsvolle Marktumfeld mit anhaltenden Negativzinsen" lasse aber erwarten, dass das herausragende Resultat 2017 kaum übertroffen werde, heisst es.

Strafverfahren gegen Pierin Vincenz

Geprägt wurde das Geschäftsjahr vom laufende Enforcement-Verfahren der Eidg. Finanzmarktaufsicht Finma gegen Raiffeisen Schweiz, heisst es weiter: "Dazu wurden Massnahmen eingeleitet, in deren Zentrum die Entflechtung des Beteiligungsportfolios zur Verringerung von Interessenskonflikten steht", so Raiffeisen.

Die vergangenen Tage stand zudem das Strafverfahren gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz in den Schlagzeilen. Am Donnerstag wurde für Vincenz von der Zürcher Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt, nachdem tags zuvor Hausdurchsuchungen stattgefunden hatten und Vincenz sowie weitere Verdächtige einvernommen wurden.

Ins Rollen gebracht hat das Strafverfahren eine Anzeige der Kreditkartenfirma Aduno, bei der Vincenz Verwaltungsratspräsident war. Auch die Raiffeisen Gruppe, die an Aduno beteiligt ist, hat inzwischen Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef eingereicht. Die Bank will in dem Verfahren als Privatklägerin auftreten. Vorgeworfen wird Vincenz ungetreue Geschäftsführung - konkret steht er in Verdacht, sich im Vorfeld der Akquisition von Commtrain Card Solutions durch Aduno privat an dem Unternehmen beteiligt zu haben. Für Vincenz gilt die Unschuldsvermutung.

Journalisten, die gehofft hatten, an der am heutigen Freitag stattfindenden Bilanzmedienkonferenz mehr zur Anzeige der Raiffeisen gegen Vincenz respektive zum Verfahren der Finma gegen die Bankengruppe zu erfahren, dürften indes enttäuscht werden. Im Vorfeld der Veranstaltung liess Raiffeisen verlauten, sich an der Medienkonferenz nicht detaillierter zu diesen Angelegenheiten zu äussern.

(AWP)