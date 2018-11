Dabei gebe es keine "heiligen Kühe", sagte er im Interview mit der "NZZ am Sonntag". Auch Klagen schliesst Lachappelle nicht aus: "Wenn wir auf rechtlichem Weg investierte Gelder zurückholen oder Schadenersatz geltend machen können, werden wir dies tun". Allerdings dürfe eine solche Klage nicht aus emotionalen Gründen eingereicht werden, sondern nur wenn die Bank von der Rechtmässigkeit überzeugt sei und der Schritt im Interesse von Raiffeisen liege, schränkte der neue Präsident ein.

Der neue Verwaltungsrat warte jetzt auf den Abschluss des Gehrig-Berichts. "Anschliessend werden wir die nötigen Massnahmen ergreifen." Dies könnten disziplinarische und personelle Konsequenzen sein, so Lachappelle. Ausserdem werde geprüft, ob Verantwortlichkeitsansprüche gegenüber den Mitgliedern des damaligen Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung bestünden.

Zu den Aufräumarbeiten gehören auch die Bereinigung der verschiedenen Zukäufe aus der Vergangenheit. So möchte Raiffeisen den Kaufvertrag für die Gesellschaft Investnet für ungültig erklären. "Wir sind der Meinung, dass beim Kauf durch einen Aktientausch ein Willensmangel bestand", begründet Lachappelle. Im Wissen um alle heute bekannten Tatsachen hätte Raiffeisen Investnet damals nicht übernommen, machte er klar.

Bei Leonteq möchte Lachappelle langfristig bis zu 10 Prozent der Anteile an einen strategischen Investor abgeben. Raiffeisen hält aktuell 29 Prozent am Derivathaus.

Guy Lachappelle spricht im Interview auch zur künftigen Struktur von Raiffeisen. Er spüre klar den Wunsch, dass künftig jede Genossenschaftsbank eine Stimme haben soll. "Die Eigner sollen mehr Mitspracherechte erhalten, und das Prinzip "one bank, one vote" scheint heute praktikabel", so der neue Verwaltungsratspräsident. Mit dem Projekt "Reform 21" werde zudem das Verhältnis zwischen den einzelnen Banken und Raiffeisen Schweiz geklärt sowie der Leistungskatalog und die Kostenverrechnung von Raiffeisen Schweiz neu definiert. Allerdings verlange die Finanzmarktaufsicht Finma eine gewisse zentrale Steuerung, fügte er einschränkend an.

(AWP)