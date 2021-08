Der weltgrösste Vermögensverwalter für wohlhabende Privatkunden, die UBS, ist dabei, in der Golfregion zu expandieren. Wie zu hören wird, wird Georges El Khoury, ein Managing Director und Landeschef für die vereinigten Arabischen Emirate (VAE), bei der UBS stellvertretender VAE-Vize. Managing Director Raoul Rahme wird Chef des Bereichs Sales & Advisory in Dubai. Auch Iyad Tamim Jundi, Abdullatif Karami und Sarika Chandwani wechseln den Angaben zufolge von der Credit Suisse zur UBS.

"Wir bestätigen den Abgang eines kleinen Teams in den Vereinigten Arabischen Emiraten”, erklärte Credit-Suisse-Sprecher Dominique Gerster per E-Mail. "Die Credit Suisse bleibt in der Region Naher Osten voll engagiert und wird weiterhin investieren".

Bei der Credit Suisse wird Saad Osseiran neuer Landeschef für VAE und den Oman. Fahad Al-Ebrahim wird die Leitung des Marktbereichs Kuwait zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei der Betreuung strategisch wichtiger Kunden aus der Region übernehmen. Die UBS lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)