Das US-Unternehmen habe sich für die cloudbasierte Kern-Bankenlösung T24 entschieden und werde diese zur Unterstützung in einigen Regionen einsetzen, wie es in einer Medienmitteilung von Temenos vom Freitag hiess. Zudem wurde die Übernahme des US-Unternehmens Avoka abgeschlossen.

PayPal werde T24 zur Unterstützung seiner Dienste in einigen seiner Länderorganisationen einsetzen, darunter etwa in den USA, Grossbritannien, Deutschland oder Australien. Der Auftrag unterstreiche die starke Position von Temenos sowohl im US-Bankenbereich als auch bei den Disruptoren im Segment, also den neuen Anbietern von Finanzdienstleistungen, wie es weiter hiess.

Avoka-Übernahme abgeschlossen

Die nun abgeschlossene Akquisition von Avoka hatte das Unternehmen bereits am 12. Dezember angekündigt. Der Kaufpreis für das gesamte Unternehmen beträgt 245 Millionen US-Dollar und wird durch Barmittel und Schulden finanziert, wie es weiter heisst.

Avoka ist auf die digitale Kundengewinnung spezialisiert und operiert grösstenteils nach dem sogenannten SaaS-Modell (Software as a Service). Dabei wird sowohl die Software als auch die IT-Infrastruktur vom Unternehmen gestellt und vom Kunden als Dienstleistung genutzt.

Avoka hat bisher rund 85 Kunden. Der Umsatz sei im laufenden Jahr um rund 30 Prozent gewachsen und soll dieses Tempo auch 2019 beibehalten und dann rund 50 Millionen Dollar erreichen. Rund 50 Prozent der Einnahmen würden aus wiederkehrenden SaaS-Dienstleistungen stammen. Die Übernahme soll sich 2019 nach IFRS auf Stufe Gewinn pro Aktie neutral auswirken, ab 2020 einen Beitrag leisten. Innerhalb von zwei Jahren soll das Margen-Niveau der Gruppe erreicht werden.

Letztlich wolle man den Kunden so eine umfassende Komplettlösung für das digitale Bankgeschäft bieten. Die Avoka-Plattform solle nun in das "Front Office"-Produkt von Temenos integriert werden, hiess es weiter.

Gegründet wurde Avoka den Angaben zufolge ursprünglich in Australien. Heute ist die Firma jedoch in Denver im US-Bundesstaat Colorado domiziliert. Die Kundenbasis umfasst sowohl kleinere wie auch grosse Banken in Australien, Europa und den USA. In Büros im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten sowie in Australien beschäftigt Avoka insgesamt 270 Mitarbeiter.

(AWP)