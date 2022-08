Die Aktie der UBS steigt am Mittwoch im frühen Handel bis 1,4 Prozent auf 16,31 Franken. Der Swiss Market Index verbessert sich um 0,45 Prozent. Hintergrund des UBS-Kursanstieges: Die Royal Bank of Canada erhöhte das Kursziel von 17 Franken auf 20 Franken. Die Einstufung "Outperform" wurde nicht geändert.

Die zuständige Anlystin schreibt, dass sich die Aussichten für die Vermögensverwaltungsgeschäfte verbesserten. Die Aktien der UBS handelten derzeit 23 Prozent unterhalb ihres historischen Durchschnitts, auch die Konsens-Schätzungen liessen auf eine höhere Bewertung schliessen, so die Analystin der Royal Bank of Canada weiter. Einschränkend wird angeführt, dass Wechselkurse sowie die Entwicklungen in den Asien-Märkten ein Risiko darstellten.

Gerade punkto Vermögensverwaltung sieht auch der Analyst der Bank Vontobel die UBS gegenüber der Lokalkonkurrenz Credit Suisse (CS) im Vorteil. Dies deshalb, weil die CS in nächster Zeit vor allem mit sich selbst beschäftigt sei und es für die UBS daher ein "Leichtes" sein werde, ihr weitere Marktanteile abzuluchsen.

Ein enttäuschendes Quartalsergebnis kratzte Ende Juli zwar am Ruf der "Musterschülerin" UBS. Die Grossbank schaffte im zweiten Quartal aber einen Gewinnanstieg um fünf Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar und schaffte damit den besten Abschluss seit einer Dekade.

Doch das Plus verdankte die UBS einzig einem Bereichsverkauf. Im Tagesgeschäft hinterliessen die Turbulenzen an den Finanzmärkten deutliche Bremsspuren, vor allem weil die Kernkundschaft der Reichen und Superreichen viel weniger handelte. Die Aktie verlor am selben Tag fast 10 Prozent. Der Rückfall an der Börse wurde in den letzten zwei Wochen aber wieder wettgemacht.

(cash/AWP)