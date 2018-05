Operativ wuchs Valiant im Zinsengeschäft und konnte die Marge knapp halten. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt: Nach wie vor wird ein Gewinn auf Vorjahresniveau angestrebt.

Der Reingewinn der überregional tätigen Bank lag nach drei Monaten mit 26,0 Millionen Franken um 9,3 Prozent über dem Vorjahreswert, wie Valiant am Donnerstag mitteilte. Ohne den Effekt aus der Triba-Integration wäre der Gewinn um 6,7 Prozent angewachsen. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis lag mit 31,0 Millionen um 4,0 Prozent über Vorjahr.

Im wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft, legte der Bruttoerfolg vor allem dank der Triba-Akquisition um 4,8 Prozent auf knapp 75,0 Millionen Franken zu. Dabei sei die Zinsmarge mit 1,09 Prozent knapp verteidigt worden, schreibt Valiant. Der Erfolg aus dem Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft wuchs um 5,0 Prozent.

Nicht nur der Erfolg, sondern auch die Kosten legten zu. Sie erhöhten sich um 4,3 Prozent auf 57,0 Millionen Franken. Der Grund sei auch hier die Triba-Übernahme sowie die laufenden Expansion von Valiant an neue Standorte, schreibt die Bank.

Die Gruppe wuchs im Hypothekengeschäft: Das Volumen stieg per Ende Quartal um 0,5 Prozent auf 22,0 Milliarden Franken. Dabei habe man angesichts der steigenden Risiken im Immobilienmarkt an der "vorsichtigen Kreditpolitik" festgehalten, so Valiant.

Die Integration der Triba Partner Bank ist für das Pfingstwochenende (19. bis 21. Mai) vorgesehen. Dann werden die Triba-Kunden zu Valiant-Kunden. Beim Personal dauert es etwas länger: die neuen Arbeitsverträge aller rund 30 Triba-Mitarbeitenden treten per 1. Juli in Kraft.

