Für den Aufbau des neuen Beratungsstandorts ist Gianpiero Galasso verantwortlich, der von der Credit Suisse zu Vontobel stösst. Künftig soll ein eigenes Team von Mailand aus die italienischen Kunden vor Ort beraten, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Bislang wurden die Wealth-Management-Kunden von Zürich, Locarno und Lugano aus betreut.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Italien hatte die Bank mit den Übernahmen der Finter Bank im Jahr 2015 und von Notenstein La Roche 2018 bereits früher ausgebaut. Und mit dem Asset Management ist Vontobel bereits heute in Mailand vertreten.

Den Aufbau der Wealth-Management-Aktivitäten in Mailand verantwortet Galasso, der Anfang Mai zudem die Leitung des Wealth Management Latin Europe & Middle East übernimmt und die Beratungsteams in Genf und Lausanne führt. Er löst in dieser Funktion Luigi Carnelli ab, der künftig als Vice Chairman Italy amten wird.

Galasso war Managing Director bei der Credit Suisse in Zürich, und zwar in der Division "International Wealth Management". Zuletzt verantwortete er dort die Abteilung Internationale Privatkunden Süd-, Nord- und Schwellenländer Europa, Naher Osten/Afrika und Lateinamerika.

