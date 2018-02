Vontobel habe sich mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen in Zusammenhang mit unversteuerten Vermögen deutscher Kunden geeinigt und leiste eine einmalige Zahlung von rund 13,3 Millionen Euro, wie Vontobel am Freitag mitteilte.

Die Einigung gelte für alle Bundesländer. Die Bank könne auf bereits getätigte Rückstellungen für Rechts- und Prozessrisiken zurückgreifen. Mit der Einigung schliesse Vontobel das Kapitel Vergangenheitsbewältigung ab, heisst es in dem Communiqué. Für Vontobel habe im Vordergrund gestanden, Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, insbesondere im Interesse der Mitarbeitenden.

In den vergangenen Jahren hatten bereits andere Schweizer Geldhäuser wie UBS, Credit Suisse und Julius Bär ähnliche Verfahren mit der deutschen Justiz beigelegt.

(Reuters)