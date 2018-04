Laut der "Financial Times" (FT) soll der US-Konzern SS&C Technologies ein Auge auf die Gesellschaft geworfen haben. Die Zeitung verweist dabei auf drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Konkret sei SS&C auf Fidessa zugegangen und habe nun die Absicht, die Firma zu übernehmen, heisst es im Bericht weiter. Ausserdem meldet Reuters, dass auch die Private-Equity-Gesellschaft Ion Investment Group an Fidessa interessiert sein soll.

Temenos hat im Februar ein Übernahmeangebot für Fidessa lanciert. Konkret bieten die Westschweizer 35,67 GPB pro Fidessa-Papier, wobei die Aktionäre vor Abschluss der Transaktion noch in den Genuss einer Dividende im Umfang von 0,797 GBP kommen sollen.

Fidessa hatte am Dienstag bekannt gegeben, es hätten sich zwei weitere Interessenten gemeldet, wobei einer eine Offerte mit einer Prämie von 5% zum Temenos-Angebot in Erwägung ziehe. Konkret gehe es um ein Angebot von 38,297 GBP pro Aktie (37,50 GBP je Aktie zuzüglich 0,797 GBP in Form einer Dividende).

Die Temenos-Papiere hatten am Vortag deutlich nachgegeben, weil Befürchtungen über ein teures Bieterverfahren aufkamen. Sie markierten im Handelsverlauf bei 104,00 CHF ein Jahrestief. Zum Vergleich: Ende Januar hatten die Papiere noch gut 144 CHF gekostet.

(AWP)