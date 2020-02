Deutlich zulegen konnte Temenos dabei mit seinen "Software as a Service" (SaaS)- und Cloud-Angeboten.

Der Umsatz (Non-IFRS) stieg im vierten Quartal um 22 Prozent auf 309,6 Millionen US-Dollar, teilte Temenos am Mittwochabend mit. In Lokalwährungen fiel das Plus mit 23 Prozent etwas stärker aus. Davon entfielen 163,4 Millionen auf Lizenzeinnahmen, womit der entsprechende Vorjahreswert in Lokalwährungen um 27 Prozent übertroffen wurde.

Der operative Gewinn (EBIT) stieg derweil um 19 Prozent auf 116,2 Millionen Dollar. Unter dem Strich resultierte pro Aktie ein Gewinn von 1,28 Dollar, das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Temenos die Markterwartungen beim Umsatz in etwa erreicht, bei den Gewinnzahlen lag das Unternehmen am oberen Ende der Schätzungen. Der AWP-Konsens für den Umsatz (alle Werte Non-IFRS) lag bei 310,7 Millionen, für die Lizenzeinnahmen bei 159,7 Millionen. Der EBIT wurde im Durchschnitt bei 112,8 Millionen und der Gewinn je Aktie bei 1,20 Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr 2019 erzielte das Softwarenhaus damit einen Umsatz von 980,6 Millionen US-Dollar (+19% in LW) zu liegen, der EBIT bei 317,9 Millionen (+19%). Die Dividende soll um 13 Prozent auf 85 Rappen pro Aktie erhöht werden.

Auch im Geschäftsjahr 2020 erwartet Temenos ein weiteres schnelles Wachstum. Das Unternehmen stellt ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im Bereich von 16 bis 20 Prozent in Aussicht. Dabei wird für die Lizenzeinnahmen ein Wachstum von 18,5 bis 23,5 Prozent veranschlagt. Der EBIT (Non-IFRS) wird zwischen 380 und 385 Millionen erwartet.

(AWP)