Die Nachfrage wird als in allen Bereichen stark bezeichnet, so dass auch der Ausblick weiter positiv ausfällt. So stieg der Umsatz (alle Zahlen: non-IFRS) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 204,0 Millionen US-Dollar (+14% zu konstanten Wechselkursen). Der Lizenzumsatz als wichtigster Einnahmeposten erhöhte sich dabei um 23 Prozent auf 89,7 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Der Bereich Unterhalt (Maintenance) legte derweil um 12 Prozent auf 75,0 Millionen US-Dollar und der Bereich Service um ebenfalls 12 Prozent auf 39,3 Millionen zu.

Der operative Gewinn auf Stufe EBIT wuchs um 20 Prozent auf 57,7 Millionen Dollar gar noch etwas stärker, wobei die EBIT-Marge sich auf 28,3 von 27,5 Prozent verbesserte. Der Gewinn je Aktie (EPS) legte um 12 Cents auf 0,64 Dollar zu. Mit den Ergebnissen hat Temenos die Erwartungen der Analysten auf fast allen Ebenen übertroffen.

Breit abgestützten Nachfrage

Die Entwicklung im Quartal sei von der breit abgestützten Nachfrage getrieben worden, hiess es weiter. Diese habe sich über alle Regionen und Bank-Klassen erstreckt. Insgesamt habe man 13 neue Kunden gewonnen. Australien habe derweil das Wachstum in der Region Asien-Pazifik getrieben. Insgesamt nehme der Druck auf die Banken mit Blick auf Digitalisierung, Regulierung und Wettbewerb weiter zu, schreibt Temenos.

Zum weiteren Ausblick zeigt sich das Management optimistisch und spricht dabei von einem "starken Start" ins dritte Quartal. Zudem habe sich die Vorhersagbarkeit verbessert. Entsprechend werden die Wachstumsziele bestätigt.

Temenos erwartet weiterhin ein Wachstum des Non-IRFS-Umsatzes von 10 bis 13 Prozent in Lokalwährungen, was aktuell einen Wert von 820 bis 840 Millionen Dollar ergeben würde. Bei den Lizenzeinnahmen wird ein deutlicheres Verkaufsplus von 13,5 bis 18,5 Prozent auf 363 bis 379 Millionen erwartet. Der EBIT wird zwischen 255 und 260 Millionen veranschlagt. "Wir sind aber optimistisch, am Jahresende im oberen Bereich der Spanne zu liegen", schreibt Finanzchef Max Chuard in der Meldung.

Ziel SMI

Die Temenos-Aktien haben ihren Wert in den vergangenen Jahren verfielfacht und werden Ende September im SLI-Index der 30 grössten Titel an der Six gelistet. "Ziel ist es, in den SMI aufgenommen zu werden", sagte Chuard, ohne einen Zeithorizont zu nennen.

"Die Komplexität der Bankenregulierung, die steigenden Anforderungen der Bankkunden und die Digitalisierung bedeuten, dass Temenos noch ein hohes Potenzial für organisches Wachstum hat", sagte der Finanzvorstand. Akquisitionen sind auch möglich, solange sie "in Synergie mit der organischen Entwicklung" stünden.

Temenos nennt durchschnittlich 50 neue Kunden pro Jahr als Ziel. Das sei ein Durchschnitt, der voraussichtlich gehalten werden kann, sagte Chuard gegenüber AWP. "Die Erneuerungsrate unserer Verträge liegt bei 98 Prozent. Und es gibt ein riesiges Potenzial, da die Mehrheit der Banken weltweit immer noch ihre eigene Software verwenden, die manchmal in den 1960ern oder 70ern entwickelt wurde", sagt er.

(AWP)